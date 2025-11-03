Ricercato in Tunisia 30enne arrestato a Pozzuoli

Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne tunisino destinatario di mandato di arresto esteso in campo internazionale, emesso lo scorso 18 agosto dalle autorità tunisine per i reati di truffa e falsificazione di documenti. Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio.

