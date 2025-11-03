Ricercato in Tunisia 30enne arrestato a Pozzuoli

Napolitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne tunisino destinatario di mandato di arresto esteso in campo internazionale, emesso lo scorso 18 agosto dalle autorità tunisine per i reati di truffa e falsificazione di documenti. Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

