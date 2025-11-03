Riccardo è il giovane vecchio di Amici 25 | conquista tutti ma manca ancora qualcosa

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riccardo Stimolo è il giovane "vecchio" della nuova edizione di Amici 25: un personaggio già perfettamente connesso con il pubblico, ma che sta limitando e di molto la scoperta del suo universo musicale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

