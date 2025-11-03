Riaperte le iscrizioni per il micro nido dell’Ambito B1 Il Nido dei sogni di Apollosa

Tempo di lettura: < 1 minuto Con apposito provvedimento emanato dall’Ambito B1, che com’è noto comprende i Comune di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, è stata ampliata da 6 a 12 bambini la ricettività del servizio educativo e di accoglienza rivolto ai bimbi di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni del micro nido “Il Nido dei sogni” ubicato nel Comune di Apollosa. Pertanto, a partire da oggi sono state riaperte le iscrizioni per la copertura degli ulteriori 6 posti resisi disponibili. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

