Riaperte le iscrizioni per il micro nido dell’Ambito B1 Il Nido dei sogni di Apollosa
Tempo di lettura: < 1 minuto Con apposito provvedimento emanato dall’Ambito B1, che com’è noto comprende i Comune di Benevento (capofila), Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, è stata ampliata da 6 a 12 bambini la ricettività del servizio educativo e di accoglienza rivolto ai bimbi di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni del micro nido “Il Nido dei sogni” ubicato nel Comune di Apollosa. Pertanto, a partire da oggi sono state riaperte le iscrizioni per la copertura degli ulteriori 6 posti resisi disponibili. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono riaperte dal 28 ottobre le "iscrizioni fuori termine" al servizio di trasporto riservato scolastico su linee ordinarie di Roma Capitale per l’anno scolastico 2025/26 per gli alunni "non aventi requisiti e fuori termine". Maggiori informazioni https://bit.ly/4qC Vai su Facebook
Riaperte le iscrizioni per servizi de 'La casa ti assiste' - Riaperte le iscrizioni al progetto "La Casa Ti Assiste", iniziativa innovativa che offre un'alternativa al ricovero in struttura per gli anziani non autosufficienti. Si legge su ansa.it
Nidi, riaperte le iscrizioni per luglio. Val Cannuta in rivolta: "Da noi nessuna struttura attiva" - Se lo scorso anno le polemiche sui nidi attivi nel mese di luglio si erano concentrate sulle modifiche al bando, con l’assessora del municipio VIII, Francesca ... Scrive romatoday.it
Unioncamere, riaperte iscrizioni al registro imprese storiche - Per valorizzare tutte le imprese che hanno compiuto 100 anni nel 2023 o li compiranno nel 2024, Unioncamere ha riaperto le iscrizioni al Registro nazionale delle Imprese Storiche, istituito nel 2011 ... Da ansa.it