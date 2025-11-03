Riad ospita i Mondiali di Bmx Freestyle L’Italia affida le sue speranze alle gare di Cycling Trial

Riad, sede delle WTA Finals di tennis femminile in questa settimana, si conferma location di prestigio per organizzare eventi sportivi ad alto tasso di spettacolarità. La capitale dell’Arabia Saudita è pronta ad ospitare, da domani a sabato 8, l’edizione 2025 dei Campionati mondiali di ciclismo urbano UCI . Gli atleti, provenienti da tutto il mondo, lotteranno per conquistare 12 titoli mondiali in due diverse discipline: il BMX, le cui specialità di riferimento sono il park e il flatland, e il cycling tria l, una disciplina non olimpica che mette alla prova la stabilità e il controllo della bici dei ciclisti in situazioni estreme. 🔗 Leggi su Oasport.it

