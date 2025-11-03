RF Com Sondrio vince in Sardegna | cuore lucidità e orgoglio valtellinese
Venticinque "squilibrati", abbracciati in uno spogliatoio, cantano a squarciagola: ".farem vedere siam valtellinesi, farem onore a tutta la Val!". È un urlo che vibra di orgoglio e appartenenza. Per ritrovare una vittoria in terra sarda, bisogna scavare nella memoria e tornare indietro fino. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Trofeo Giovanile Strade Lombarde: Milano vince, Sondrio sul podio nella prima edizione #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook