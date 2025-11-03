Rezzato | presentazione del libro | scarfòj poesie dialettali di Armando Azzini

Bresciatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armando Azzini, bibliotecario di lungo corso, presenta la sua prima raccolta di poesie. L'incontro sarà moderato da Claudio Donneschi, con poesie lette da Daniele Squassina. Tutte le informazioni sono disponibili presso la Biblioteca comunale di Rezzato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

