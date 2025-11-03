Return to Silent Hill | Scene inedite nella speciale featurette
Il distributore americano Cineverse ha diffuso una speciale featurette da Return to Silent Hill, il nuovo atteso capitolo della saga ispirata ai famosi videogames. Il video in questione offre una sequenza di scene inedite, ma anche una serie di dichiarazioni da parte dei protagonisti della crew di produzione, a partire dal regista Christophe Gans, già autore del primi iconico adattamento del 2006, da tutti considerato uno dei migliori adattamenti da videogames della storia. Guardate qui il video di Return To Silent Hill The horror genre has changed since Christophe Gans made the first Silent Hill movie 20 years ago. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo Poster ufficiale per RETURN TO SILENT HILL! #SilentHill #ReturnToSilentHill #SilentHillMovie Silent Hill Konami Midnight Factory - facebook.com Vai su Facebook
Silent Hill 2 Remake: il narrative designer riaccende le speranze per Born from a Wish - Dopo aver portato la saga di Silent Hill sotto i riflettori lo scorso anno, Bloober Team potrebbe presto riportare i fan tra le strade della cittadina fantasma. Lo riporta it.ign.com
Return to Silent Hill uscirà quest'anno al cinema, sarà un "fedele adattamento di Silent Hill 2" - Cineverse ha acquisito i diritti per la distribuzione statunitense di Return to Silent Hill, il nuovo adattamento cinematografico ispirato alla storica saga videoludica horror di Konami. Come scrive it.ign.com
Return to Silent Hill: ecco il primo teaser trailer del film di Christophe Gans - Il regista francese Christoph Gans torna al franchise videoludico horror Silent Hill, con Return to Silent Hill. Si legge su comingsoon.it