Restyling di cavalcavia strade marciapiedi e monumenti | interventi per 11 milioni
BRINDISI – La messa in sicurezza del cavalcavia De Gasperi è il più consistente fra gli interventi approvati dal consiglio comunale di Brindisi, nell'ambito dell'aggiornamento del piano triennale di opere pubbliche. Il documento ha ottenuto il via libera stamattina (lunedì 3 novembre). Sono 10 le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
