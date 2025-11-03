Reputazione come moneta del futuro | Francesco Riviera svela le strategie per costruire autorevolezza e fiducia duratura

Nel panorama contemporaneo, dove la reputazione è la nuova valuta del successo, Francesco Riviera lancia “L'Alchimia della Reputazione”, un libro che unisce rigore strategico e metodo pratico per costruire autorevolezza e fiducia nel tempo. Disponibile su Amazon, il volume esplora il legame tra neuroscienze e personal branding, offrendo una visione innovativa su come la mente umana riconosca e premi la coerenza, l'autenticità e il valore percepito. Riviera propone un sistema concreto per chi vuole distinguersi e far lavorare la propria reputazione come un vero e proprio asset professionale. In queste pagine, la costruzione dell'immagine personale non è più una questione di visibilità, ma un processo di posizionamento strategico basato su principi psicologici e comunicativi misurabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Reputazione come moneta del futuro: Francesco Riviera svela le strategie per costruire autorevolezza e fiducia duratura”

