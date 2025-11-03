Repubblica – Arbitri? Da inizio stagione aperta la fiera dell’errore e dell’orrore Doveri? Incomprensibile! Rocchi fa finta di niente…

Un caso dopo l’altro: il campionato di serie A si trascina -turno dopo turno- senza soluzione di continuità con polemiche derivanti dalle varie conduzioni arbitrali che lasciano scontente e dubbiose alcuni Club con le loro tifoserie. Non si comprende il perche’ non si possano risolvere i problemi che si riscontrano sui terreni di gioco oggi come oggi che si usa -forse non nel modo appropriato uno strumento tecnologico di elevata funzionalità, ovvero il VAR. L’edizione odierna di Repubblica, parla della massima competizione italiana e poi sposta la sua attenzione sulla categoria arbitrale. Un torneo brutto, con partite spesso noiose e pochissimi gol, vecchi campioni che vengono a svernare qui con esiti alterni e giovani talenti italiani che invece scelgono altri campionati. 🔗 Leggi su Parlami.eu

