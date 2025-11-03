Report tra Ranucci e Ghiglia finisce malissimo | Mi pedinano Poi quella frase su Arianna Meloni

La puntata di Report è andata in onda regolarmente, nonostante la diffida inviata dal consigliere del Garante della privacy, Agostino Ghiglia, che aveva chiesto di non trasmettere «conversazioni acquisite illecitamente». L'oggetto della disputa è un'email riservata in cui lo stesso Ghiglia annunciava la sua visita «in via della Scrofa», sede di Fratelli d'Italia, scrivendo «vado da Arianna (Meloni, ndr)». Un messaggio che, secondo il consigliere, sarebbe stato parte della sua corrispondenza privata, mentre per la redazione del programma di inchieste di Rai 3 rappresenta un documento di rilevanza pubblica.

Ma guarda un po’. Il mitico Ghiglia ha diffidato Report, sperando di bloccare la puntata di stasera di Report. Ma la puntata andrà in onda lo stesso. Lo racconta il Fatto: “Urgente c.a. Dott. Sigfrido Ranucci – Diffida messa in onda Report 2/11/2025”. Così cominci - facebook.com Vai su Facebook

Ranucci su Ghiglia "non è intervenuto solo su caso Sangiuliano, ma sistematicamente su ogni caso che coinvolgeva il suo partito...tribunale che può sanzionare libertà di stampa...quella libertà che i politici hanno detto di difendere,è il momento" #REPORT #R - X Vai su X

La richiesta di Ghiglia di fermare Report: reazioni politiche e impatti sul dibattito pubblico - La polemica riguardante la trasmissione di Report solleva importanti questioni sulla libertà di informazione in Italia. notizie.it scrive

Garante, Ghiglia diffida Report: “Violata la mia privacy”. Ranucci: “Vuole imbavagliarci, è gravissimo”. La puntata regolarmente in onda - Il Garante Privacy in quota FdI invia diffida a Ranucci per bloccare la trasmissione che promette nuove rivelazioni ... Da ilfattoquotidiano.it

Scontro aperto tra Ranucci e Ghiglia. Per Report il membro del Garante ha ricevuto i ricorsi da Sangiuliano, lui ammette ma assicura: «Nessuna corsia preferenziale» - Per il membro del Garante, le tempistiche di elaborazione dei reclami dell’ex ministro e della moglie sarebbero stati in linea con tutti gli altri. Segnala open.online