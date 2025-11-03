Report in onda e la diffida di Ghiglia | Io pedinato Vogliono levarmi la libertà
Alla fine la puntata di Report è andata in onda regolarmente. Nonostante la pec con cui il consigliere del Garante della privacy Agostino Ghiglia aveva diffidato dal mandare in onda «conversazioni acquisite illecitamente» perché contenute nella propria «corrispondenza riservata». Ovvero l’email in cui annunciava la sua visita in via della Scrofa. Scrivendo «vado da Arianna (Meloni, ndr )» invece di pubblicizzare la sua chiacchierata con Italo Bocchino sui libri pubblicati da entrambi. Il senso di Ghiglia per Fratelli d’Italia. Report ha parlato anche dell’attivismo di Ghiglia in seno all’autorità. 🔗 Leggi su Open.online
