Report il caso Ghiglia e la destra in subbuglio | le pillole del giorno

Il caso Agostino Ghiglia non è ancora finito, e nella maggioranza di governo cominciano a serpeggiare malumori e imbarazzi. «Crede di essere Gianni Letta », è uno dei commenti meno negativi che circolano nei confronti del componente del Garante della protezione dei dati personali, uno che ha tanti amici a destra, dove è nato politicamente. La puntata di domenica 2 novembre di Report – dopo la legnata della sanzione emessa contro Sigfrido Ranucci, che era stato oggetto di un attentato solo pochi giorni prima – ha fatto il botto di ascolti, con 1 milione e 700 mila telespettatori e il 9,7 per cento di share: è andata in onda nonostante i tentativi di bloccarla proprio da parte di Ghiglia, che aveva chiesto di non divulgare «conversazioni acquisite illecitamente» visto che riguardavano la sua «corrispondenza riservata». 🔗 Leggi su Lettera43.it

