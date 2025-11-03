Replica La notte nel cuore in streaming puntata del 2 novembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera domenica 2 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 86 e 87 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Nuh e Hikmet vengono trasferiti in carcere in attesa del processo. Sumru, Tahsin e Melek decidono di non andare a fare visita a Nuh, perchè credono che debba imparare la lezione e maturare. Tahsin si reca a far visita a Hikmet in prigione e la ricatta, dicendole che se non ritirerà la denuncia, lui la farà arrestare per aver messo a repentaglio la vita di Sevilay e Melek. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

