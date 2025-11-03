Renault in partnership con Geely per la conquista del mercato brasiliano
Renault ha annunciato una importante partnership con la cinese Geely per il rafforzamento sul mercato brasiliano, dpve la casa d’auto francese ha già uno stabilimento produttivo ed una rete di distribuzione. Questa cooperazione contribuirà alla strategia di sviluppo internazionale del Gruppo Renault in America Latina e gli consentirà, allo stesso tempo, di ampliare la sua gamma di veicoli a zero e basse emissioni. In precedenza, Renault e Geely hanno avviato numerosi progetti di cooperazione globale, tra cui un investimento congiunto in Corea e la creazione di Horse Powertrain. In seguito all’annuncio della partnership, il titolo Renault ha accelerato alla Borsa di Parigi, dove evidenzia un progresso del 3,52% a 34,70 euro per azione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
Renault Group e Geely stringono una partnership strategica in Brasile: Geely acquisisce il 26,4% di Renault do Brasil. Un passo decisivo per rafforzare la presenza sul mercato brasiliano e ampliare la collaborazione internazionale. #Renault #Geely #Auto - X Vai su X
innovazione a bordo della nuova #Renault #Clio #fullhybrid #ETech 160 CV senza ricarica plancia 2x10’’ openR con Google integrato e oltre 100 app accessibili senza telefono: tutto a portata di mano. connettività, app di bordo e servizi intelligenti progettati c - facebook.com Vai su Facebook
Renault–Geely consolidano l’alleanza: partnership in Brasile per la produzione di BEV - Accordo strategico in Brasile: Geely entra al 26,4% in Renault do Brasil. Secondo affaritaliani.it
Renault rafforza partnership con la cinese Geely in Brasile - it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Si legge su teleborsa.it
Renault Group e Geely, una partnership in Brasile sull'elettrico - Renault Group e Geely Holding Group hanno siglato un nuovo accordo che estende la loro collaborazione strategica al mercato brasiliano. ansa.it scrive