renault in partnership con geely per la conquista del mercato brasiliano

Renault ha annunciato una importante partnership con la cinese Geely per il rafforzamento sul mercato brasiliano, dpve la casa d’auto francese ha già uno stabilimento produttivo ed una rete di distribuzione.  Questa cooperazione contribuirà alla strategia di sviluppo internazionale del Gruppo Renault in America Latina e gli consentirà, allo stesso tempo, di ampliare la sua gamma di veicoli a zero e basse emissioni. In precedenza, Renault e Geely hanno avviato numerosi progetti di cooperazione globale, tra cui un investimento congiunto in Corea e la creazione di Horse Powertrain. In seguito all’annuncio della partnership, il titolo Renault ha accelerato alla Borsa di Parigi, dove evidenzia un progresso del 3,52% a 34,70 euro per azione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

