Regno Unito accoltellamenti su treno per Londra | esclusa l’ipotesi terrorismo

Panico e caos, persone che corrono lungo i vagoni e alcune che cercano rifugio nei bagni tra gli scompartimenti: è lo scenario descritto in una chiamata alla polizia del Regno Unito alle 19.42 di sabato (le 20.42 in Italia) da un treno diretto a Londra. Sul convoglio, partito alle 18.25 da Doncaster, nel nord dell’Inghilterra, e diretto alla stazione di King’s Cross, un uomo armato di coltello ha preso di mira i passeggeri, ferendone 10. Due di loro versano ancora in gravi condizioni. Dopo meno di 8 minuti dalla telefonata, il treno viene fermato nella stazione di Huntingdon, una città a circa 120 chilometri a nord di Londra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito, accoltellamenti su treno per Londra: esclusa l’ipotesi terrorismo

