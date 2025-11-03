Regione | Boni vicino alla giunta Casini prenderà il suo posto Sale a tre la squadra aretina

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"I conti Eugenio li dovrà fare sopratutto col Pd". Frase che filtra dall’inner circle del governatore alla vigilia della settimana decisiva per la giunta. L’agenda di Giani è piena di nomi e orari: una girandola di incontri, compreso un andata e ritorno, destinazione Nazareno. I giorni della nuova giunta triangolano tra Firenze e Roma e tra Giani, Schlein e Fossi, il plenipotenziario toscano. Il presidente, forte di una performance elettorale dalla quale è uscito rafforzato, ha già in testa la squadra ma "bisogna lavorare di fino, trovare il giusto equilibrio, anche perchè le province sono dieci e gli assessori otto", ragiona un fedelissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

