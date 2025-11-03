Regione | Boni vicino alla giunta Casini prenderà il suo posto Sale a tre la squadra aretina
"I conti Eugenio li dovrà fare sopratutto col Pd". Frase che filtra dall’inner circle del governatore alla vigilia della settimana decisiva per la giunta. L’agenda di Giani è piena di nomi e orari: una girandola di incontri, compreso un andata e ritorno, destinazione Nazareno. I giorni della nuova giunta triangolano tra Firenze e Roma e tra Giani, Schlein e Fossi, il plenipotenziario toscano. Il presidente, forte di una performance elettorale dalla quale è uscito rafforzato, ha già in testa la squadra ma "bisogna lavorare di fino, trovare il giusto equilibrio, anche perchè le province sono dieci e gli assessori otto", ragiona un fedelissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
