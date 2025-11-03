Regionali | Meloni e i leader del centrodestra arrivano in Campania per sostenere Cirielli

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I leader nazionali del centrodestra saranno arriveranno in Campania, il prossimo 14 Novembre, per sostenere la candidatura alla carica di presidente della Regione del Vice Ministro Edmondo Cirielli. Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Maurizio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

