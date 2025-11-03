Tempo di lettura: < 1 minuto Un sogno, un altro. L’ha fatto Tonino Liguori, alias “l’uomo dei numeri” nel Pd napoletano. Ad agosto ha diffuso sui social un “sogno premonitore”. Riguardava il Campo Largo. Anticipava la fumata bianca tra Nazareno e De Luca, all’epoca ancora incerta. Nel sogno d’una notte di mezza estate, Liguori ha azzeccato il volto della coalizione, partito per partito. Uno scoop. O magari l’esperienza di una vita, trascorsa da funzionario del Pci e di tutti i successivi eredi. E adesso Liguori sogna ancora, a venti giorni dalle regionali. E quale intuizione onirica, stavolta? Ma ovviamente il risultato delle elezioni jn Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Regionali, "l'uomo dei numeri" sogna come andrà in Campania: ecco il responso