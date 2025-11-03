Regionali in Campania Avellino Prende Parte | In ogni caso con Fico presidente

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

APP - Avellino Prende Parte non è mai stato un progetto civico per opportunità, a differenza di tanti e tante che attraverso questa parola stanno dando sfoggio nella nostra città del peggior trasformismo politico.Il nostro è un progetto civico “per necessità”: la forte chiusura dei partiti e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Regionali Campania, Gianluca Festa: «In campo per vincere, non mi serve un test» - Nel centrodestra con Cirielli non per convenienza, ma per condivisione di intenti». Riporta ilmattino.it

regionali campania avellino prendeArnese, Bandecchi, Campanile, Cirielli, Fico e Granato: chi sono i candidati alle Regionali in Campania e le liste - Regionali Campania, il 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci saranno le elezioni Regionali per cambiare il presidente e il consiglio Regionale. Si legge su ilmattino.it

regionali campania avellino prendeRegionali Campania: chi si candida in Consiglio e i capilista. Tutti i nomi - La Campania si prepara al voto: Ecco tutti i nomi per il Consiglio regionale e i capilista provincia per provincia di tutte le forze ... Lo riporta policymakermag.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Avellino Prende