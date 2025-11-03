Regionali il candidato Governatore Bandecchi arriva ad Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Mercoledì 5 novembre, alle ore 18.30, presso il Cinema Partenio di via Verdi, il candidato alla presidenza della Regione Campania Stefano Bandecchi sarà ad Avellino per la presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della lista D imensione Bandecch i, Marco Perrotti e Rosita Poli. La visita di Bandecchi nel capoluogo irpino segna un momento significativo della campagna elettorale e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso l’Irpinia, territorio considerato strategico nel progetto politico del movimento. All’incontro prenderà parte anche Maria Rosaria Boccia, candidata che sostiene la corsa del dr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

