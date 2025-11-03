Regionali Giuseppe Conte in Campania | il 7 novembre a Pietrelcina con Fico

Tempo di lettura: < 1 minuto Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tornerà in Campania per la campagna elettorale della Regione giovedì e venerdì 6 e 7 novembre. Conte sarà insieme al candidato presidente Roberto Fico il 6 novembre a Sessa Aurunca (Caserta) alla Cooperativa sociale “Al di là dei sogni” alle ore 11.45, mentre alle 16 sarà a Castellammare di Stabia al Teatro Supercinema e alle 18.30 Caivano a Palazzo Capece. Il 7 novembre la giornata inizierà invece a Pomigliano D’Arco alle 11.30 all’azienda Trasnova, mentre alle 15 sarà a Pietrelcina (Benevento) al Palavetro e alle 17. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Giuseppe Conte in Campania: il 7 novembre a Pietrelcina con Fico

