Regionali fiume di persone per Fratelli d’Italia ad Airola

3 nov 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Un fiume di persone ha piacevolmente scompaginato i piani di Fratelli d’Italia. Domenica sera, infatti, la nuova tappa dell’ “Incontro con i candidati” fissata ad Airola ha dovuto cambiare repentinamente location. Centinaia di persone, accorse nella Sala consiliare di Palazzo Montevergine, sono palesemente risultate essere “incontenibili” per la location inizialmente prevista tanto da doversi allestire, di gran carriera, un piano b con la sistemazione di sedie e tavolo dei relatori nel più ampio contesto del chiostro esterno. Comunque risultato essere, anch’esso, dal colpo d’occhio piacevolmente “pieno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

