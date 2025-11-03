Regionali con Cirielli si è ‘risvegliata’ anche la destra storica sannita | quella che fu di Viespoli e D’Alessandro

Tempo di lettura: 2 minuti La destra storica sannita ritrova l’unità intorno a Cirielli e Boccalone. Solitamente, con l’approssimarsi delle tornate elettorali, i partiti si ritrovano a dover fare i conti con guerre intestine e fratture interne che tendono a frammentare il consenso. Una frattura che ha coinvolto anche la destra sannita, facendo emergere uno scenario analogo all’indomani della consegna delle liste elettorali per le Elezioni Regionali. L’iniziativa elettorale della lista “Cirielli Presidente”, accompagnata dalla presenza nel territorio del candidato governatore Edmondo Cirielli, ha restituito l’immagine di un nuovo fronte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, con Cirielli si è ‘risvegliata’ anche la destra storica sannita: quella che fu di Viespoli e D’Alessandro

