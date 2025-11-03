Regionali Campania Porcelli M5S sulla sanità | Stop all’idea che i campani siano italiani di Serie B

Porcelli: “Oggi i cittadini campani si trovano di fronte a scelte obbligate: o pagano, oppure entrano in un’odissea di tempi incerti e liste d’attesa infinite. “. “Una sanità pubblica, gratuita e universale. Non lo dico io, lo dice la nostra Costituzione.” Esordisce così Massimiliano Porcelli, candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania. La sanità è uno dei temi centrali del dibattito elettorale di queste settimane e il candidato del Movimento ha le idee chiare: “Non è possibile che oggi, in Campania, i cittadini rischino di morire per mancanza di cure. O che siano costretti a emigrare, entrando nel perverso meccanismo del turismo sanitario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

