Regionali Campania Porcelli M5S sulla sanità | Stop all’idea che i campani siano italiani di Serie B

Porcelli: “Oggi i cittadini campani si trovano di fronte a scelte obbligate: o pagano, oppure entrano in un’odissea di tempi incerti e liste d’attesa infinite. “. “Una sanità pubblica, gratuita e universale. Non lo dico io, lo dice la nostra Costituzione.” Esordisce così Massimiliano Porcelli, candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Campania. La sanità è uno dei temi centrali del dibattito elettorale di queste settimane e il candidato del Movimento ha le idee chiare: “Non è possibile che oggi, in Campania, i cittadini rischino di morire per mancanza di cure. O che siano costretti a emigrare, entrando nel perverso meccanismo del turismo sanitario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Approfondisci con queste news

Regionali in Campania. Teresa Vastola: "Con Casa Riformista e con Tommaso Pellegrino per una Regione che funzioni davvero" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #CasaRiformista #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/tere - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X

Arnese, Bandecchi, Campanile, Cirielli, Fico e Granato: chi sono i candidati alle Regionali in Campania e le liste - Regionali Campania, il 23 e 24 novembre 2025 in Campania ci saranno le elezioni Regionali per cambiare il presidente e il consiglio Regionale. Come scrive ilmattino.it

Regionali Campania: chi si candida in Consiglio e i capilista. Tutti i nomi - La Campania si prepara al voto: Ecco tutti i nomi per il Consiglio regionale e i capilista provincia per provincia di tutte le forze ... Segnala policymakermag.it

Il M5S si gioca la partita delle partite in Campania, ma la lista dei candidati non piace a tutti - Il M5S si gioca una partita importante in Campania, da sempre una delle regioni dove hanno preso il maggior numero di voti. Secondo internapoli.it