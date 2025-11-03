Regionali Campania Ornella De Sisto FI | Apertura del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti La vittoria dell’on Rubano è la vittoria di tutti

Ornella De Sisto: “Una battaglia di civiltà per il diritto alla salute e la dignità della Valle Telesina”. “ Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni all’onorevole Francesco Maria Rubano per la straordinaria vittoria ottenuta al TAR Campania, che restituisce dignità e giustizia alla Valle Telesina e a tutta la provincia di Benevento. La decisione di riattivare il pronto soccorso h24 presso l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti rappresenta un segnale forte e concreto: quando la politica è fatta con coraggio, passione e competenza, i risultati arrivano. Un risultato che infonde gioia nel popolo sannita perché è realmente vicina ai bisogni della popolazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it