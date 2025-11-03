Reggio Emilia saldati tutti i crediti dei dipententi di Ferrarini

Reggio Emilia, 3 novembre 2025 - Il 30 ottobre Ferrarini spa ha ufficialmente comunicato ai sindacati di aver completato la procedura di pagamento integrale delle competenze arretrate relative ai crediti verso i dipendenti iscritti nello stato passivo del Concordato preventivo. La conferma arriva da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil dopo aver partecipato all’incontro con l’azienda attraverso le rappresentanze sindacali ed i segretari di categoria. “Si tratta di una notizia estremamente importante per tutti i dipendenti di Ferrarini spa che dopo otto anni dall'apertura della procedura concordataria vedono finalmente soddisfatte le loro aspettative in una prospettiva di consolidamento e sviluppo della Ferrarini spa” è stato il commento dei segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil provinciale Daniele Donnarumma, Salvatore Coda ed Ennio Rovatti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, saldati tutti i crediti dei dipententi di Ferrarini

