Regalo bare colorate a chi ha avuto tutto E se non piace? La usino come cassapanca! Ho smesso le canne e ora prendo i sonniferi | così Ornella Vanoni

Ironica e cinica nel modo giusto. Ornella Vanoni è apparsa in gran forma (anche se lei tiene a precisare che è solo tutta apparenza) nella puntata di ieri domenica 2 novembre a “Che Tempo Che Fa”. Si è parlato anche di regali, compleanni, la diva della musica ha tagliato il traguardo dei 91 anni lo scorso 22 settembre. A Fabio Fazio, l’artista ha confessato: “Ci sono persone a cui non sai cosa regalare, perché hanno già tanto. Ho trovato delle bare colorate che nell’attesa si possono usare come cassapanca, una cosa comoda dove mettere le cose, finché non arriva il giorno in cui.Ma è un regalo utilissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

