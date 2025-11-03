Referendum sulla giustizia perché noi cittadini non votiamo anche per le questioni di guerra?

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Alberto Signorini che si interroga sull’uso dei referendum e sui temi esclusi dalla consultazione popolare. “Cara redazione di Bergamonews vi scrivo per condividere con voi e i lettori un dubbio politico. Leggo ormai d’un paio di giorni della questione del referendum sulla divisione dei poteri ruoli della magistratura (una modifica alla legge costituzionale) e come questo ce ne sono stati altri nel 2016 e nel 2020 inoltre ce n’è stato un altro non poco tempo fa a giugno sul tema del lavoro. Non entro in merito all’importanza di questi temi a livello sia politico-costituzionale sia a livello sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Referendum sulla giustizia, perché noi cittadini non votiamo anche per le questioni di guerra?

