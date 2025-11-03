Se vincerà il no, si aprirà la strada alla segretaria del Pd alla leadership. In caso contrario, sarà più complicato per Schlein imporsi. La premier dovrà “difendersi” per evitare che il voto si trasformi in un referendum sulla propria leadership e sul governo. In molti sono convinti che il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia possa rappresentare un momento per cambiare pagina in vista delle prossime elezioni politiche del 2027. E in effetti potrebbe essere proprio così. Ma tutto dipenderà in primis dall’affluenza alle urne. Ma chi ha più da perdere in caso di sconfitta referendaria? Seppure su fronti opposti, sono Giorgia Meloni ed Elly Schlein. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Referendum sulla giustizia, la sfida è nel quorum