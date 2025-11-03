Referendum e Costituente quel voto di ribellione che a Todi premiò i Repubblicani
Il professor Manfredo Retti ha tenuto una conferenza, presso il Circolo Tuderte, nel corso della quale ha affrontato il tema del voto del 1946, sia per quanto riguarda il referendum MonarchiRepubblica sia il voto per l’elezione della Costituente, sottolineando alcune particolarità.Professor. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il primo episodio della seconda stagione del podcast ‘La Seduta è Aperta’ presentato dal vivo in anteprima al Festival del Podcasting. Verso la grande ricorrenza degli 80 anni del voto alle donne, del Referendum Istituzionale e dell’Assemblea Costituente. As - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia, Crozza: "Un referendum costituzionale per decidere della carriera di 40 persone l'anno" - X Vai su X
Giustizia, Azione apre a Bettini: “Votiamo questa riforma. Non pensiamo a Meloni, tanto il governo resta” - Il referendum confermativo sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicante e requirenti si avvicina. iltempo.it scrive
Meloni: "Il referendum sulla riforma della giustizia non è un voto sul governo. Il Ponte? Incuriosita da alcuni rilievi" - La premier interviene al Tg1 per festeggiare l'approvazione della riforma sulla separazione delle carriere e difendere il progetto contestato dalla Corte dei Conti. Da ilfoglio.it
L'editoriale/ Referendum, tutti i rischi che corre la sinistra - Sono in molti, nei ranghi del centrosinistra, a partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein, a sostenere che se gli italiani dovessero bocciare col voto referendario della prossima primavera ... ilmessaggero.it scrive