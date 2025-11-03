Recruiting day al centro per l' impiego di Lanciano | le figure richieste
Nuovo evento di reclutamento al Centro per l’impiego di Lanciano. La giornata si svolgerà giovedì 6 novembre, dalle 9 alle 13 in collaborazione con Sviluppo lavoro Italia e l'agenzia per il lavoro Orienta.Saranno selezionati i seguenti profili professionali: aiuto pizzaiolo, operatore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
