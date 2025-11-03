recensione redmagic 11 pro lo smartphone da gaming raffreddato a liquido

REDMAGIC 11 Pro è il primo smartphone al mondo con raffreddamento a liquido vero, nel senso che supera il concetto di raffreddamento a camera di vapore e spinge il concetto di gaming phone verso territori finora riservati a prodotti ben più ingombranti come le console portatili. In Europa, e in Italia, debutta oggi, ma noi lo stiamo provando da qualche settimana. Design e costruzione: tante soluzioni interessanti. Sebbene il design resti in linea con il linguaggio stilistico di RedMagic, con 11 Pro si capisce subito che siamo di fronte a un prodotto diverso perché la scocca posteriore è semi-trasparente e lascia intravedere la ventola interna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

