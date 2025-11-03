Recensione ARC RAIDERS | affronta la minaccia meccanica nell’extraction shooter di Embark Studios

Il 30 ottobre è uscito ARC Raiders il nuovo titolo di Embark Studios, studio fondato da veterani Ex- DICE ( Battlefield ) e abbiamo potuto provarlo per voi. Annunciato come un free-to-play, promessa nel genere extraction shooter, ARC Raiders unisce un mix di PvPvE e crafting in un’ambientazione devastata da una minaccia meccanica. Una scommessa ambiziosa per lo studio, Embark lo ha descritto come uno progetto che vogliono sostenere per almeno 10 anni, nei quali intendono aggiornare continuamente il titolo e offrirci nuovi contenuti. ARC Raiders è ambientato in un mondo devastato da un conflitto, dove l’umanità è costretta a vivere sottoterra per nascondersi dalla minaccia meccanica proveniente dallo spazio, gli ARC, robot e droni con il solo scopo di individuare gli umani rimasti ed eliminarli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

