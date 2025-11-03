Recensione ARC RAIDERS | affronta la minaccia meccanica nell’extraction shooter di Embark Studios
Il 30 ottobre è uscito ARC Raiders il nuovo titolo di Embark Studios, studio fondato da veterani Ex- DICE ( Battlefield ) e abbiamo potuto provarlo per voi. Annunciato come un free-to-play, promessa nel genere extraction shooter, ARC Raiders unisce un mix di PvPvE e crafting in un’ambientazione devastata da una minaccia meccanica. Una scommessa ambiziosa per lo studio, Embark lo ha descritto come uno progetto che vogliono sostenere per almeno 10 anni, nei quali intendono aggiornare continuamente il titolo e offrirci nuovi contenuti. ARC Raiders è ambientato in un mondo devastato da un conflitto, dove l’umanità è costretta a vivere sottoterra per nascondersi dalla minaccia meccanica proveniente dallo spazio, gli ARC, robot e droni con il solo scopo di individuare gli umani rimasti ed eliminarli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mancano meno di 24 ore al lancio di ARC Raiders – previsto per la mattina di domani – ed Emanuele Feronato ci parla di cosa aspettarci con l'ultima anteprima in vista della recensione, in arrivo nei prossimi giorni. - facebook.com Vai su Facebook
ARC Raiders raggiunge 264k giocatori simultanei al lancio con una valutazione molto positiva - Nonostante sia un gioco a pagamento rispetto a The Finals di Embark, ARC Raiders ha superato il numero di giocatori di lancio. Segnala gamereactor.it
ARC RAIDERS: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot - ARC Raiders è uno di quei giochi che credi di provare giusto qualche ora, per poi ritrovarti a notte fonda ancora incollato allo schermo, trascinato dalla voglia irrefrenabile di fare «ancora una run» ... Come scrive techgaming.it
Embark Studios conferma: ARC Raiders utilizza l'IA come The Finals, ma in modo limitato - A soli pochi giorni dal lancio di ARC Raiders, lo sparatutto PvPvE di Embark Studios, il team ha voluto chiarire un punto che ha fatto discutere molti giocatori: l'intelligenza artificiale generativa ... it.ign.com scrive