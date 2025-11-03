Recalcati | La sessualità non si insegna come si insegna la grammatica o la matematica Desiderio e libertà non si apprendono con un’ora di lezione

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo psicoanalista Massimo Recalcati interviene sul dibattito relativo all'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, pubblicando su La Repubblica un'analisi che sfida l'impostazione tecnicistica prevalente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Recalcati Sessualit224 Insegna Insegna