Recalcati | La sessualità non si insegna come si insegna la grammatica o la matematica Desiderio e libertà non si apprendono con un’ora di lezione
Lo psicoanalista Massimo Recalcati interviene sul dibattito relativo all'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, pubblicando su La Repubblica un'analisi che sfida l'impostazione tecnicistica prevalente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
