Reati in aumento in Italia cresce la microcriminalità di strada

La criminalità torna a crescere in Italia. Dopo anni di calo, i dati del Ministero dell’Interno – elaborati dal Sole 24 Ore del Lunedì – segnalano un nuovo aumento dei reati commessi e denunciati nel 2024. Le denunce complessive sono state 2,38 milioni, in crescita dell’1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% rispetto al 2019. Un incremento trainato soprattutto dalla microcriminalità di strada: furti, rapine e violenze che tornano a farsi sentire nelle grandi città. Il trend post-pandemia conferma una tendenza al rialzo, anche se i livelli restano più bassi rispetto a dieci anni fa (-15% sul 2014). Nei primi sei mesi del 2025, però, si registra un leggero calo provvisorio (-4,9%) dei reati denunciati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Reati in aumento in Italia, cresce la microcriminalità di strada

