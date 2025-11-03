Reati contro i minori nel 2025 | oltre 7.000 segnalazioni e allerta per la sicurezza delle bambine
Il rapporto di Terre des Hommes evidenzia un allarmante incremento dei reati contro i minori, con oltre 7.000 casi segnalati nel 2025. Particolare attenzione è rivolta alle bambine, che rappresentano una fascia vulnerabile in crescita. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Altre letture consigliate
In crescita i reati di strada, più colpite le grandi città. I dati del Viminale sul Sole 24 Ore, più arresti di minori e stranieri. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Reati contro i #minori, Terres des Hommes: oltre 7 mila nel 2024 #6ttobre #Tv2000 #Bambini #Infanzia #pedopornografia @tg2000it - X Vai su X
Criminalità, Firenze seconda in Italia dopo Milano: aumentano del 7,4% i reati denunciati - In Toscana salgono le denunce in tutte le province: anche Prato e Livorno nella top ten. lanazione.it scrive
Cresce la criminalità a Verona, in aumento i furti. Sempre di più i minori coinvolti nei reati - Reati in aumento a Verona secondo il nuovo Indice della Criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore. Lo riporta veronaoggi.it
Criminalità in Italia nel 2024: aumentano furti e droga, sempre più i minori arrestati o denunciati - Crescono i 'reati di strada' come furti, scippi o rapine, diminuiscono gli incendi e le truffe informatiche. Si legge su lapresse.it