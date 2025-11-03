real spartacus prima vittoria in campionato contro il gricignano

Tempo di lettura: 3 minuti Il Real Spartacus batte 2-1 il Real Gricignano con una grande prestazione e conquista la prima vittoria in campionato. Un successo meritato e che avrebbe potuto essere anche più ampio. A segno Aniello Russo e Ousman Bah. Il risultato si sblocca dopo appena 5?: azione manovrata del Real Spartacus e assist a centro area per Aniello Russo che da due passi insacca. Al 16? il Real Gricignano trova il pareggio: pallone scodellato in area, Bah non riesce a intervenire di testa e la sfera arriva ad Esposito che controlla e batte Michele Contestabile. Il Real Spartacus torna a fare gioco e al 36? si riporta in vantaggio: angolo di Caprarola e in area svetta Bah che insacca nell’angolino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

