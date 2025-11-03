Real Spartacus prima vittoria di campionato
Il Real Spartacus batte 2-1 il Real Gricignano con una grande prestazione e conquista la prima vittoria in campionato. A segno Aniello Russo e Ousman Bah. Il risultato si sblocca dopo appena 5': azione manovrata del Real Spartacus e assist a centro area per Aniello Russo che da due passi insacca. 🔗 Leggi su Today.it
RSI Sport. Il nuovo episodio de LARMANDILLO ha visto come protagonista Fabian Cancellara. Tra risate, ricordi e momenti personali, "Spartacus" ripercorre una carriera fatta di trionfi e cadute, di sogni realizzati, sofferenze e sacrifici
Prima storica vittoria per il Real Spartacus: 2-1 al Real Gricignano nel campionato di Seconda Categoria
Pisacane 'bene prima vittoria ma soddisfatto a metà' - Ma è stara una partita con molti spunti, positivi, ma anche indicativi degli aspetti da migliorare.