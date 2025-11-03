Re Carlo rimuove anche l' ultimo titolo militare al principe Andrea

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro della Difesa John Healey conferma che il governo, su richiesta del sovrano, è al lavoro per revocare al duca di York il grado onorario nella Royal Navy. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

re carlo rimuove anche l ultimo titolo militare al principe andrea

© Tgcom24.mediaset.it - Re Carlo rimuove anche l'ultimo titolo militare al principe Andrea

News recenti che potrebbero piacerti

re carlo rimuove ultimoRe Carlo, colpo di scena a corte: arriva la decisione definitiva contro il principe Andrea - Re Carlo rimuove il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta da Royal Lodge. Scrive donnaglamour.it

re carlo rimuove ultimoRe Carlo III sceglie la linea dura contro il Principe Andrea: la nota di Buckingham Palace - Il peso degli scandali colpisce la Royal Family, Re Carlo III prende una drastica decisione sul Principe Andrea: la nota ufficiale di Buckingham Palace. Riporta notizie.it

Ci sono Kate Middleton e la regina Camilla dietro la decisione di Re Carlo di togliere i titoli al fratello Andrea - Dietro la decisione di re Carlo di rimuovere titoli e residenza ad Andrea, il peso silenzioso delle donne di corte: Camilla e Kate, unite nel voler chiudere per sempre uno dei capitoli più imbarazzant ... vanityfair.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Rimuove Ultimo