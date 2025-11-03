Re Carlo imbarazzato da Meghan Markle i fischi e la foto cancellata
Da quando Meghan Markle è diventata a tutti gli effetti un membro della Famiglia Reale Inglese, non sono mancati gli episodi d’imbarazzo e i grattacapi per il suocero Carlo III. Già prima della famigerata Megxit, l’ex attrice e la sua complicata famiglia avevano riempito le pagine dei giornali con i loro chiacchieratissimi contrasti. La decisione di lasciare il proprio ruolo all’interno della Monarchia Inglese ha acceso ulteriormente l’attenzione sulla Duchessa di Sussex che, a volte, però, incappa in degli errori grossolani che creano imbarazzo al sovrano. Così è stato anche di recente quando gli osservatori attenti della Famiglia Reale Inglese hanno notato due nuovi passi falsi di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le due figlie, che per volere di re Carlo manterranno i loro titoli, pagano l'imbarazzo per lo scandalo sessuale che ha toccato il padre - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo, Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione - La Duchessa del Sussex lancia la candela dedicata al suo Royal Wedding. Da dilei.it
Re Carlo, Harry è molto preoccupato e Meghan prende le distanze: frattura in arrivo - Le cose si starebbero mettendo male per Harry, preoccupato per le cugine Eugenia e Beatrice: Meghan vorrebbe prendere le distanze ... Scrive dilei.it
Re Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea: che succede nella royal family - Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Come scrive fanpage.it