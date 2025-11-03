Re Carlo imbarazzato da Meghan Markle i fischi e la foto cancellata

Dilei.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando Meghan Markle è diventata a tutti gli effetti un membro della Famiglia Reale Inglese, non sono mancati gli episodi d’imbarazzo e i grattacapi per il suocero Carlo III. Già prima della famigerata Megxit, l’ex attrice e la sua complicata famiglia avevano riempito le pagine dei giornali con i loro chiacchieratissimi contrasti. La decisione di lasciare il proprio ruolo all’interno della Monarchia Inglese ha acceso ulteriormente l’attenzione sulla Duchessa di Sussex che, a volte, però, incappa in degli errori grossolani che creano imbarazzo al sovrano. Così è stato anche di recente quando gli osservatori attenti della Famiglia Reale Inglese hanno notato due nuovi passi falsi di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Dilei.it

re carlo imbarazzato da meghan markle i fischi e la foto cancellata

© Dilei.it - Re Carlo imbarazzato da Meghan Markle, i fischi e la foto cancellata

News recenti che potrebbero piacerti

re carlo imbarazzato meghanRe Carlo, Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione - La Duchessa del Sussex lancia la candela dedicata al suo Royal Wedding. Da dilei.it

Re Carlo, Harry è molto preoccupato e Meghan prende le distanze: frattura in arrivo - Le cose si starebbero mettendo male per Harry, preoccupato per le cugine Eugenia e Beatrice: Meghan vorrebbe prendere le distanze ... Scrive dilei.it

re carlo imbarazzato meghanRe Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea: che succede nella royal family - Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Imbarazzato Meghan