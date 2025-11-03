re carlo imbarazzato da meghan markle i fischi e la foto cancellata

Da quando Meghan Markle è diventata a tutti gli effetti un membro della Famiglia Reale Inglese, non sono mancati gli episodi d’imbarazzo e i grattacapi per il suocero Carlo III. Già prima della famigerata Megxit, l’ex attrice e la sua complicata famiglia avevano riempito le pagine dei giornali con i loro chiacchieratissimi contrasti. La decisione di lasciare il proprio ruolo all’interno della Monarchia Inglese ha acceso ulteriormente l’attenzione sulla Duchessa di Sussex che, a volte, però, incappa in degli errori grossolani che creano imbarazzo al sovrano. Così è stato anche di recente quando gli osservatori attenti della Famiglia Reale Inglese hanno notato due nuovi passi falsi di Meghan Markle. 🔗 Leggi su Dilei.it

