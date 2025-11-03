Rave Rifondazione Comunista | Gestione repressiva e sproporzionata creato uno stato d’assedio

Modenatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Rifondazione Comunista Emilia-Romagna, si esprime sulla gestione del deflusso dei partecipanti al rave non autorizzato a Campogalliano, ritenendo che sia stata  caratterizzata da un approccio eccessivamente repressivo da parte delle forze dell’ordine."Invece di favorire il deflusso in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Rifondazione Comunista elegge Ricciardi nuovo segretario ligure - La nomina del comitato politico regionale arriva al termine del dodicesimo congresso del partito. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rave Rifondazione Comunista Gestione