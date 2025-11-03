Modena, 2 novembre 2025 – Dopo lunghe ore chiusi dentro l’ex Bugatti di Campogalliano, occupata abusivamente per l’evento di Halloween ‘Witchtek’, alcuni dei partecipanti al rave hanno tentato di allontanarsi sfondando il cordone delle forze dell’ordine per evitare di essere sottoposti ai controlli. Scontri tra le forze dell’ordine e i giovani arrivati da tutta Italia. Momenti di tensione e scontro, oggi, tra le forze dell’ordine e i giovani arrivati da tutta Italia per partecipare al raduno illegale tra musica tecno e sballo. In serata la situazione è degenerata con sassaiola verso la polizia in tenuta antisommossa, lancio di bottiglie e fuochi d’artificio esplosi sotto una pioggia torrenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rave party abusivo all’ex Bugatti: scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni e gli arresti