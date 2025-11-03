Rave party abusivo a Campogalliano 9 arresti e oltre 2.800 persone identificate

Modena, 3 novembre 2025  – Fabbrica di nuovo vuota ma con ancora maggior degrado, danni e sporcizia ovunque. E' la fotografia all'ex Bugatti, a Campogalliano, dopo due giorni e due notti di r ave party abusivo  con 5mila persone assembrate che hanno occupato lo stabile, una volta gioiello dell'automotive. Rave Campogalliano La situazione, in particolare la scorsa notte, è stata tesa con scontri a più riprese con le forze dell'ordine. Alle 20, e anche in piena notte, ci sono stati tentativi di alcuni mezzi di sfondare il blocco delle forze dell'ordine, per evitare i controlli. In alcuni momenti è partita anche una sassaiola con lancio di pietre e bottiglie verso gli agenti, che hanno usato i lacrimogeni per disperdere i facinorosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

