Rave nel Modenese scontri tra partecipanti e polizia Lancio di sassi e bottiglie tre mezzi cercano di sfondare il blocco
Erano circa in 5mila nell'ex fabbrica della Bugatti, le tensioni dovute al tentativo di evitare i controlli. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Argomenti simili trattati di recente
Tensioni e scontri al rave di Halloween nella ex fabbrica di Supercar della Bugatti di Campogalliano, nel Modenese. Ci sono stati lanci di lacrimogeni e di sassi. Alcune persone sono state fermate e caricate sulle volanti della polizia #ANSA https://www.ansa.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato cordone dei controlli: camper tampona la polizia - Società: Dopo un’attesa di un paio d’ore un camper e un’auto, usciti dal rave, hanno colpito due auto della polizia ... Si legge su lapressa.it
Rave di Halloween a Campogalliano, scontri con la polizia - Alcuni partecipanti hanno tentato di allontanarsi dall'area per evitare controlli, la polizia ha caricato. Lo riporta msn.com
Tensioni al rave di Modena, scontri con la polizia - Si è concluso con tensioni e scontri con la polizia, in serata, il rave di Halloween organizzato alla ex fabbrica ... Segnala notizie.tiscali.it