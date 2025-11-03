Rave all’ex Bugatti Lega | Serve chiarezza su come sia stato possibile organizzarlo
Il recente rave non autorizzato che si è svolto nell’ex stabilimento Bugatti di Campogalliano ha richiamato migliaia di persone, un’affluenza che – secondo quanto rilevato – potrebbe essere stata persino superiore a quella registrata al rave di Modena Nord nel 2022.Di fronte a un evento così. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tre anni dopo il mega-rave che portò al primo decreto del governo Meloni, un nuovo party non autorizzato con circa 5mila partecipanti ha occupato nella notte l’ex stabilimento Bugatti di Campogalliano Vai su Facebook
Occupata per un rave da 5 mila persone l'ex fabbrica Bugatti #bugatti #ravebugatti #ravepartybugatti #campogalliano #bugattieb110 #bugatticampogalliano - X Vai su X
Rave party abusivo all’ex Bugatti: scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni e gli arresti - Modena, lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Riporta msn.com
Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Il declino della Fabbrica Blu, simbolo negli anni ‘90 della Motor valle ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?' - Politica: Eventi non autorizzati di queste dimensioni comportano gravi rischi sia per le persone coinvolte sia per le strutture utilizzate ... Riporta lapressa.it