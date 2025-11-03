Rave abusivo all’ex Bugatti Negrini elogia le Forze dell' Ordine | Sforzo straordinario ora individuare i responsabili
A intervenire sulla vicenda del rave party e sul deflusso dei partecipanti che, in questi giorni, hanno occupato abusivamente e illegalmente l’area dell’ex azienda Bugatti, è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini.“Siamo di fronte a un fatto grave – le parole di Negrini –: un rave. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
C'è un retroscena reggiano legato al rave abusivo all'ex Bugatti: nel parcheggio dei Petali l'appello per poi raggiungere la meta tenuta segreta fino all'ultimo. Identificate un centinaio di persone provenienti da tutta Italia - facebook.com Vai su Facebook
Siamo oramai rassegnati agli eventi che si presentano.A Campogalliano (MO) 5mila ragazzi occupano una fabbrica per partecipare a un rave party abusivo. Si trovano in una situazione illegale, radunati in una proprietà illegalmente,però sono tranquilli, si dic - X Vai su X
Rave party abusivo all’ex Bugatti: scontri per evitare i controlli. Polizia speronata, poi i lacrimogeni e gli arresti - Modena, lento deflusso interrotto più volte: un camper ha tentato di forzare il blocco rischiando di investire gli agenti. Segnala msn.com
Rave party abusivo, in 5mila all’ex Bugatti di Campogalliano, traffico bloccato, 300 identificati - Il declino della Fabbrica Blu, simbolo negli anni ‘90 della Motor valle ... Da ilrestodelcarlino.it
Campogalliano: a migliaia al rave abusivo nello stabilimento dell'ex Bugatti - Società: Sarebbero 5000 le persone che hanno invaso gli spazi dalle ore 2 della scorsa notte. Da lapressa.it