ravanelli sfrutta la chance monza attaccato alla vetta

In controllo totale, senza grossi sforzi. Da squadra grande e matura. Dopo le due precedenti vittorie con tanti gol il Monza prosegue di corto muso la sua corsa. All’ U-Power Stadium i biancorossi superano 1-0 uno Spezia rimaneggiato e rinunciatario. Decide il gol ad inizio ripresa di Ravanelli, al primo sigillo in biancorosso. Gli uomini di Paolo Bianco infilano il quinto successo di fila, mantengono ancora la porta inviolata (Thiam inoperoso) e rispondono al Modena capolista. La vetta rimane sempre distante appena un punto. Tra i migliori in campo c’è Colpani, apparso più attivo e coinvolto anche nella rete del vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

