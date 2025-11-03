Rari Nantes Salerno colpo esterno a Firenze | vittoria 12-13 contro la RN Florentia
Tre punti fondamentali nella trasferta di Firenze per la Rari Nantes Nuoto Salerno, che si impone per 12-13 sulla R.N. Florentia. La Rari Nantes Salerno conquista tre punti fondamentali nella trasferta di Firenze, imponendosi per 12-13 sulla R.N. Florentia al termine di una gara combattuta fino alla fine, come previsto alla vigilia da mister Christian . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scopri altri approfondimenti
Cronaca, dichiarazioni e tabellino della gara tra RN Florentia e Rari Nantes Nuoto Salerno (12-13) “Una vittoria molto importante, conquistata in un campo difficile dove la tensione per l’importanza della partita si è fatta sentire fin dai primi minuti” – ha spiegato - facebook.com Vai su Facebook
La Rari prova a rialzarsi. Con Salerno solo vincere - Oggi alla ’Nannini’ (ore 18) un avversario alla portata della squadra gigliata. Secondo lanazione.it
Il Telimar torna in vasca contro la Rari Nantes Salerno: "Obiettivo? Ripartire subito" - Dopo la sconfitta in casa dell’An Brescia, il club dell'Addaura torna in vasca domani, mercoledì 22 ottobre, per il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1 masc ... Come scrive palermotoday.it
Salerno-Rari Nantes 7-21, goleada giallorossa - Non si risparmiano affatto i ragazzi di Christian Presciutti, che travolgono i cugini alla Simone Vitale. ilmattino.it scrive