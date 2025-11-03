Rapporto | Michael Carrick si è unito a un ruolo manageriale a sorpresa con il club della Premier League

Breaking: I lupi stanno valutando la possibilità di nominare l’ex centrocampista del Manchester United Michael Carrick per sostituire Vitor Pereira, recentemente esonerato. Il pareggio contro il Brighton è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Pereira, con il club che ha deciso di esonerarlo domenica. L’espulsione non è una sorpresa data la scarsa forma del club, che non ha vinto una sola partita in Premier League in questa stagione, pareggiandone due e perdendone otto. Seduto 20esimo in classifica con soli due punti in 10 partite, il club dovrà trovare il sostituto giusto, qualcuno che possa portarli fuori dalla zona retrocessione e tenerli al sicuro per questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com